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В Ялте ученикам начальных классов и школьникам, имеющим право на бесплатное питание, выдают продуктовые наборы

В Ялте ученикам начальных классов и школьникам, имеющим право на бесплатное питание, выдают продуктовые наборы

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 13:34 10.04.2020

В Ялте на этой неделе выдавать продуктовые наборы начали поселковые школы, а с понедельника к этому процессу присоединятся и городские общеобразовательные учреждения.

Наборы продуктов питания выдаются детям из многодетных и малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном положении, а также детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. О графике выдачи сухих пайков в каждой конкретной школе родителей проинформируют сотрудники учреждения, — цитирует Отдел информационной политики начальника Управления образования Администрации Ялты Ренарда Кутковского.

В общей сложности, по словам чиновника, будет выдано 7616 пайков, из которых 1827 — льготным категориям и 5789 — ученикам начальных классов. Школьникам выдают продуктовые наборы (сухие пайки) из нескоропортящихся продуктов, перечень которых согласован Роспотребнадзором.

Конкретный состав продуктового набора по образовательной организации формируется на соответствующую сумму средств бюджета, предоставленных на оказание данной меры социальной поддержки, — уточнил руководитель сферы образования и подчеркнул, что выдается сухой паек только взрослым — родителям или законным представителям 1 раз в 10 учебных дней, при обязательном соблюдении дистанции 1,5-2 метра.

Информация о времени получения наборов опубликована на сайтах школ, в соцсети, а также передается через классных руководителей по телефону. Те, кто в силу определенных причине не сможет забрать продуктовые наборы в школе, волонтеры будут доставлять их на дом. Получить такой продуктовый набор можно будет и после отмены ограничительных мероприятий.

иллюстрация: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте ученикам начальных классов и школьникам, имеющим право на бесплатное питание, выдают продуктовые наборы

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