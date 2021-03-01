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В Ялте - в галерее "Арт-Бульвар" - представят выставку живописи и графики «Женский образ»

В Ялте — в галерее «Арт-Бульвар» — представят выставку живописи и графики «Женский образ»

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 18:41 01.03.2021

В преддверии Международного женского дня в ялтинском пространстве галереи «Арт-Бульвар» открывается уже ставшая традиционной выставка «Женский образ», на которой будет представлена живопись, графика и антиквариат из собрания галереи.

Выставка очень разнообразна по композиционным интерпретациям и жанрам. Представлен как традиционный портрет, так и жанровые сцены. Каждый художник вкладывает в произведение, прежде всего, свое понимание идеала женской красоты. И совершенно неважно, к какому из течений или эпохе изобразительного искусства принадлежит художник и кого изображает – балерину или крестьянку; важно само представление мастера о женской красоте. По этим произведениям можно составить понятие о времени, в котором они жили или живут, — говорят организаторы.

Посетители смогут увидеть работы мэтров крымской школы живописи – Валентина Бернадского, Петра Столяренко, Валентины Цветковой; тиражную графику всемирно известных художников – Эгона Шиле, Марка Шагала, Пабло Пикассо, Анри Матисса; картины современных талантливых авторов; оригинальные советские плакаты; изысканный антиквариат!

Образ женщины — одна из тех, тем, которые проходят сквозь века. Женский портрет один из самых старинных и всегда востребованных жанров мирового искусства. Данная выставка показывает женщин разных возрастов, разных судеб, но прекрасных и удивительных. Их глаза и жесты, удивительно переданная художниками нежность и твёрдость, загадочность и простота — каждое произведение искусства притягивает по-своему, по-особенному, — отмечают в галерее «Арт-Бульвар». 

В Ялте - в галерее "Арт-Бульвар" - представят выставку живописи и графики «Женский образ»

Выставка продлится до 27 марта. Вход свободный. Галерея открыта ежедневно с 10:00 до 20:00. Добро пожаловать!

В Ялте - в галерее "Арт-Бульвар" - представят выставку живописи и графики «Женский образ»

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