В Ялте водителей школьных автобусов пригласили поработать летом на городских маршрутах

В Ялте водителям школьных автобусов предложили провести предстоящий курортный сезон в коллективе предприятия «Крымтроллейбус», которое заходит на городские маршруты.

Предприятие «Крымтроллейбус» динамично развивается и обладает самым современным в Крыму подвижным составом. В связи с тем, что в Ялту уже пришли новые автобусы, они набирают водительский состав. Водитель автобуса предприятия сможет получать порядка 40 000 рублей белой заработной платы и рассчитывать на полный социальный пакет, — отметил помощник Главы Крыма Станислав Грецкий.

Предприятие «Крымтроллейбус» готово обеспечить рабочими местами водителей автобусов, как со стажем, так и только окончившим обучение на водительское удостоверение категории «Д». По вопросам трудоустройства обращаться по номерам телефонов: +7 (3652) 246 — 815, +7(978)781-74-55.