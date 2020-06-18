В Ялте все-таки заработают лагеря дневного пребывания и тематические площадки в школах

В Ялте – единственной в Крыму – в случае благоприятной эпидемиологической ситуации в июле-августе на базе образовательных учреждений планируется открыть 20 площадок.

Как уточнили в администрации города, посещать их смогут дети от 7 до 14 лет. Одна смена традиционно будет длиться 21 день. Подать заявление на посещение лагерей дневного пребывания и тематических площадок родители могут в образовательных организациях, которые посещает их ребенок.

В общей сложности уже подано свыше 830 таких заявлений. Пребывание детей в лагере — бесплатное. Оплатить придется только питание — завтрак и обед. Причем дети льготных категорий — многодетные, малообеспеченные семьи, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также отличники учебы, победители олимпиад и конкурсов могут воспользоваться своим правом бесплатного посещения лагерей дневного пребывания, — пояснил начальник Управления образования ялтинской администрации Ренард Кутковский.

По его словам, во всех лагерях ежедневно будут организованы разнообразные спортивные, интеллектуальные, творческие соревнования, тематические кружки. Педагоги организуют для детей конкурсы и викторины, мастер-классы, эстафеты, экологические акции и многое другое.

Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта.