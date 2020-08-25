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В Ялте задержали любителя "клубного" синтетического наркотика "Экстази"

В Ялте задержали любителя «клубного» синтетического наркотика «Экстази»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:25 25.08.2020

В Ялте во время ночного обхода улиц сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был остановлен мужчина, поведение которого показалось им подозрительным.

Он вел себя неадекватно, по внешним первичным признакам было видно, что незнакомец, возможно, находится в состоянии наркотического опьянения. В ходе личного досмотра в одежде 25-летнего молодого человека полицейские обнаружили и изъяли сверток с 10 таблетками желтого цвета. По словам задержанного, это таблетки — наркотическое вещество «экстази», которое он приобрел бесконтактным способом в сети Интернет и хранил для личного употребления. Согласно результатам экспертизы, изъятые таблетки содержат в своем составе наркотическое средство МДМА общей массой 4,08 г. Согласно действующему законодательству, эта масса указанного вещества относится к крупному размеру, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом полиции «Массандровский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного  ч.2 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере). Согласно санкции данной статьи, подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с крупным денежным штрафом.

В Ялте задержали любителя "клубного" синтетического наркотика "Экстази"

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