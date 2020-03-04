В Ялте задержали создателя "авторского наркотика" - на основе выжимки из листьев конопли... с малиновым вареньем

Сотрудники Госавтоинспекции в Ялте задержали 31-летний житель соседнего города, управлявшего автомобилем «ЗАЗ» с признаками опьянения.

Было установлено, что ранее гражданин привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и был лишен права управления транспортным средством. От прохождения медицинского освидетельствования на месте и в медицинском учреждении водитель отказался. Позднее, в ходе досмотра транспортного средства, в бардачке было обнаружено 20 свертков с веществом растительного происхождения общей массой 20 гр. Сотрудники полиции изъяли подозрительное вещество и направили на экспертизу. Согласно результатам проведенного исследования, предоставленная субстанция содержит в своем составе масло каннабиса массой 5, 66 гр., — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В ведомстве отмечают: опросив мужчину, полицейские выяснили, что тот создал с целью сбыта вещество, назвав его «авторский наркотик». Для этого ему пришлось выжимку из листьев конопли смешать с малиновым вареньем, после чего полученная субстанция была расфасована в колпачки для шприцев.

Следователями отдела полиции «Массандровский» УМВД России по г.Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.