В Ялте задержали вымогателя. Угрозами «выбил» из жертвы («по любви») триста тысяч рублей

В Ялте в дежурную часть полиции поступило заявление от гражданки отдыхающей в Крыму. Женщина сообщила о малознакомом мужчине, который под угрозой применения насилия, совершил хищение 300 тысяч рублей, хранившихся на банковском счете потерпевшей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был установлен и задержан.

Полицейские выяснили, что подозреваемый, находясь в квартире с заявительницей, угрожая причинить вред ее здоровью, потребовал перевести на его банковский счет крупную сумму денежных средств. Женщина, опасаясь за свою жизнь, передала малознакомому гражданину мобильный телефон, с помощью которого злоумышленник осуществил банковскую операцию и похитил 300 тыс. рублей, — рассказали в МВД по РК.

По данному факту следователем отдела полиции №3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, совершенное в крупном размере). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под арестом.

В соцсетях пишут , что «отличился» местный жиголо, оказавшийся к тому же наркоманом.

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