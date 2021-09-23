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В Ялте задержали вымогателя. Угрозами «выбил» из жертвы ("по любви") триста тысяч рублей
Фото: ВК, Подслушано Ялта

В Ялте задержали вымогателя. Угрозами «выбил» из жертвы («по любви») триста тысяч рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 14:11 23.09.2021

В Ялте в дежурную часть полиции поступило заявление от гражданки отдыхающей в Крыму. Женщина сообщила о малознакомом мужчине, который под угрозой применения насилия, совершил хищение 300 тысяч рублей, хранившихся на банковском счете потерпевшей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был установлен и задержан.

Полицейские выяснили, что подозреваемый, находясь в квартире с заявительницей, угрожая причинить вред ее здоровью, потребовал перевести на его банковский счет крупную сумму денежных средств. Женщина, опасаясь за свою жизнь, передала малознакомому гражданину мобильный телефон, с помощью которого злоумышленник осуществил банковскую операцию и похитил 300 тыс. рублей, — рассказали в МВД по РК.

По данному факту следователем отдела полиции №3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, совершенное в крупном размере). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под арестом.

В соцсетях пишут, что «отличился» местный жиголо, оказавшийся к тому же наркоманом.

Ольга приехала в отпуск и решила скрасить вечер свиданием. Выбор пал на Сашу с местного сайта знакомств. На рандеву Александр пришёл накуренным, но это не помешало парочке закончить встречу бурным сексом.  После чего солевой привязал девушку к стулу скотчем, заставил сказать пароль от мобильного банка, перевел себе 1700 рублей и ушёл. За закладкой.  Вернувшись, обнаружил Олю развязанной и с ножом в руках. Парень не растерялся и заявил, что расскажет о нападении, потребовал 300 тысяч за молчание. Позже решил стрясти еще 100 к, но в момент передачи денег его взяли полицейские, — из группы ВК Подслушано Ялта.

В Ялте задержали вымогателя. Угрозами «выбил» из жертвы ("по любви") триста тысяч рублей

Скриншот: ВК, Подслушано Ялта

В Ялте задержали вымогателя. Угрозами «выбил» из жертвы ("по любви") триста тысяч рублей

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