В Японии вспомнили события 2014 года в Крыму и объявили, что Россия применила «новый тип ведения войны»

Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что при присоединении Крыма Россия применила новый тип ведения войны. Его слова передает издание Nikkel Asia .

Вторжение может начаться, и никто этого не осознает. А войну можно вести и без использования вооруженных сил, — заявил японский министр.

Включение Крыма в состав России Киси назвал «незаконной аннексией». По его словам, «захват полуострова» начался с информационных атак со стороны Москвы. Он призвал союзников Японии ускорить развитие и внедрение новых технологии обороны в киберпространстве и в космосе. По его словам, необходимо создавать противодействие агрессии таких стран, как Россия, Китай и КНДР.

Они имеют не только ракеты, но и передовые технологии. Демократия находится в опасности повсюду в мире, — цитирует главу японского оборонного ведомства Лента.Ру .