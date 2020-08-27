В эти выходные — финальные матчи Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу

Городской фестиваль по пляжному футболу «Кубок губернатора Севастополя», стартовавший 18 июля, приближается к концу. За это время было проведено 37 встреч. В соревнованиях участвуют 12 команд:
- Ураган
- СШ № 3
- ЧВВМУ
- Коралл
- Мика
- Гераклея
- Детонатор
- Посейдон
- Легион
- Коралл-МАВ
- Прометей
- Петровский замок.
Заключительными игровыми днями фестиваля станут суббота, 29 августа, и воскресенье, 30 августа. Зрителей ждут на стадионе пляжных видов спорта (набережная парка Победы, 2).
Расписание:
- 29/08. 15:00. Матч за 5-8 места. СШ № 3 – «ЧВВМУ им. П.С. Нахимова»
- 29/08. 16:00. Матч за 5-8 места. «Посейдон» – «Мика»
- 29/08. 17:00. ½ финала. «Коралл-МАВ» – «Легион»
- 29/08. 18:00. ½ финала. «Ураган» – «Детонатор»
- 30/08. 15:00. Матч за 6-е место
- 30/08. 16:00. Матч за 4-е место
- 30/08. 17:00. Матч за 3-е место
- 30/08. 18:00. Финал
Прямые трансляции полуфинальных и финальных матчей запланированы на сайте sevsport.info (
фото: пресс-служба Федерации футбола Севастополя
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