В эти выходные — финальные матчи Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу

Городской фестиваль по пляжному футболу «Кубок губернатора Севастополя», стартовавший 18 июля, приближается к концу. За это время было проведено 37 встреч. В соревнованиях участвуют 12 команд:

Ураган СШ № 3 ЧВВМУ Коралл Мика Гераклея Детонатор Посейдон Легион Коралл-МАВ Прометей Петровский замок.

Заключительными игровыми днями фестиваля станут суббота, 29 августа, и воскресенье, 30 августа. Зрителей ждут на стадионе пляжных видов спорта (набережная парка Победы, 2).

Расписание:

29/08. 15:00. Матч за 5-8 места. СШ № 3 – «ЧВВМУ им. П.С. Нахимова»

29/08. 16:00. Матч за 5-8 места. «Посейдон» – «Мика»

29/08. 17:00. ½ финала. «Коралл-МАВ» – «Легион»

29/08. 18:00. ½ финала. «Ураган» – «Детонатор»

30/08. 15:00. Матч за 6-е место

30/08. 16:00. Матч за 4-е место

30/08. 17:00. Матч за 3-е место

30/08. 18:00. Финал