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В эти выходные - финальные матчи Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу

В эти выходные — финальные матчи Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:13 27.08.2020

Городской фестиваль по пляжному футболу «Кубок губернатора Севастополя», стартовавший 18 июля, приближается к концу. За это время было проведено 37 встреч. В соревнованиях участвуют 12 команд:

  1. Ураган
  2. СШ № 3
  3. ЧВВМУ
  4. Коралл
  5. Мика
  6. Гераклея
  7. Детонатор
  8. Посейдон
  9. Легион
  10. Коралл-МАВ
  11. Прометей
  12. Петровский замок.

Заключительными игровыми днями фестиваля станут суббота, 29 августа, и воскресенье, 30 августа. Зрителей ждут на стадионе пляжных видов спорта (набережная парка Победы, 2).

Расписание:

  • 29/08. 15:00. Матч за 5-8 места. СШ № 3 – «ЧВВМУ им. П.С. Нахимова»
  • 29/08. 16:00. Матч за 5-8 места. «Посейдон» – «Мика»
  • 29/08. 17:00. ½ финала. «Коралл-МАВ» – «Легион»
  • 29/08. 18:00. ½ финала. «Ураган» – «Детонатор»
  • 30/08. 15:00. Матч за 6-е место
  • 30/08. 16:00. Матч за 4-е место
  • 30/08. 17:00. Матч за 3-е место
  • 30/08. 18:00. Финал

В эти выходные - финальные матчи Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу В эти выходные - финальные матчи Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу В эти выходные - финальные матчи Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу

Прямые трансляции полуфинальных и финальных матчей запланированы на сайте sevsport.info (https://sevsport.info/bs-festival-2020/), на YouTube-канале «Спортивный Севастополь» (https://www.youtube.com/c/sevsport), а также на странице VK «Севастопольский футбол» (https://vk.com/sevfootball).

фото: пресс-служба Федерации футбола Севастополя

В эти выходные - финальные матчи Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу

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