В этом году Крым уже принял миллион туристов, второй миллион приедет «на майские»

1 мая в Крыму стартует высокий курортный сезон. По данным министерства курортов и туризма РК, за январь-апрель текущего года в нашем регионе отдохнуло более 1 миллиона туристов. Это на 38,6% выше аналогичного периода 2019 года. Такие данные озвучил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Доля туристов, проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, составила 65%, авиасообщением прибыли 28%, по железной дороге — 5% и менее 2% — через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп, — рассказал Глава РК.

По его словам, «на майские» Республика готова принять более 1 миллиона туристов.

На сегодняшний день в нашем регионе работает 700 отелей и санаториев, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора. Сотрудники санаторно-курортной сферы проходят централизованную вакцинацию – на сегодня это более 5 тысяч человек, не считая, тех, кто вакцинируется в частном порядке. Средний уровень бронирования объектов размещения в мае 2021 года составляет 80%. В Ялте этот показатель выше — 90-95%, в Алуште — 80%. В Евпатории и Феодосии забронировано 70% всего номерного фонда. Уровень бронирования отелей 5 звезд на май составляет 95%, отелей 4 звезды – 88%, 3 звезды – более 75%, — отметил Аксёнов.

Он уточнил, что сейчас проводятся мониторинговые выезды по объектам туристической сферы, проверяется техническая готовность пляжей к 1 мая и полная к 1 июня. На большинстве туристических объектов завершаются работы по благоустройству территорий, организации парковок, мест высадки экскурсантов.

Уже с 1 мая начнутся ежедневные мониторинговые выезды Минкурортов республики по соблюдению требований Роспотребнадзора по безопасному отдыху крымчан и гостей полуострова в объектах размещения — масочный режим, социальная дистанция, наличие рециркуляторов, меры дезинфекции. Крым встречает туристов новыми турпродуктами, обновленными отелями и, конечно, широкими возможностями оздоровления, — резюмировал Сергей Аксёнов.