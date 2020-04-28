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В этом году севастопольские ветераны ко Дню Победы получат от Москвы на тысячу рублей больше, чем в прошлом

В этом году севастопольские ветераны ко Дню Победы получат от Москвы на тысячу рублей больше, чем в прошлом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:36 28.04.2020

Более 2 тысяч ветеранов в этом году получат по 6 тысяч рублей из бюджета Москвы. Соответствующее постановление принято  Правительством.

На выплату единовременной материальной помощи предусмотрены средства в размере 12 миллионов  811 тысяч  рублей. Предположительно данную выплату получат 2100 человек. В прошлом году сумма составила 5 тысяч рублей, в этом году ветераны получат по 6 тысяч рублей, – цитирует пресс-служба первого заместителя директора Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Елену Сулягину.      

Выплату получат лица, имеющие особые заслуги перед государством и право на льготы в соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы». Инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны,  супруги погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды и участники боевых действий периода Великой Отечественной войны.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В этом году севастопольские ветераны ко Дню Победы получат от Москвы на тысячу рублей больше, чем в прошлом

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