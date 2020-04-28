В этом году севастопольские ветераны ко Дню Победы получат от Москвы на тысячу рублей больше, чем в прошлом

Более 2 тысяч ветеранов в этом году получат по 6 тысяч рублей из бюджета Москвы. Соответствующее постановление принято Правительством.

На выплату единовременной материальной помощи предусмотрены средства в размере 12 миллионов 811 тысяч рублей. Предположительно данную выплату получат 2100 человек. В прошлом году сумма составила 5 тысяч рублей, в этом году ветераны получат по 6 тысяч рублей, – цитирует пресс-служба первого заместителя директора Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Елену Сулягину.

Выплату получат лица, имеющие особые заслуги перед государством и право на льготы в соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы». Инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, супруги погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды и участники боевых действий периода Великой Отечественной войны.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя