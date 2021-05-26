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В ЮВО завершилась вакцинация военнослужащих, не имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции

В ЮВО завершилась вакцинация военнослужащих, не имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:29 26.05.2021

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) завершили вакцинацию военнослужащих, не имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции.

В ЮВО завершилась вакцинация военнослужащих, не имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции

За весь период плановой вакцинации прививку против новой коронавирусной инфекции получили около 130 тыс. военнослужащих. Всего на территории военного округа было развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные, — сообщает пресс-служба ЮВО.

В ЮВО завершилась вакцинация военнослужащих, не имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции

Мобильные прививочные бригады организовали вакцинацию в пунктах постоянной дислокации воинских частей, на кораблях, в образовательных учреждениях МО РФ, а также в полевых условиях.

В ЮВО завершилась вакцинация военнослужащих, не имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции

В настоящий момент военные медики продолжают вакцинацию новобранцев, прибывающих в воинские части в ходе весеннего призыва. При этом учитываются показания медицинских специалистов, а также информация о ранее перенесенном инфекционном заболевании, — уточняет пресс-служба.

В ЮВО завершилась вакцинация военнослужащих, не имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции

Кроме того, прививку против новой коронавирусной инфекции получают члены семей военнослужащих и гражданский персонал воинских частей и учреждений ЮВО.

В ЮВО завершилась вакцинация военнослужащих, не имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции

Фото: пресс-служба ЮВО.

 

 

В ЮВО завершилась вакцинация военнослужащих, не имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции

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