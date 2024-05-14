В каком муниципалитете Республики Крым оперативно отвечают на вопросы и заявки граждан в соцсетях

Специалисты Центра управления регионом Республики Крым проанализировали работу органов местного самоуправления в интернете за апрель 2024 года. Учитывалась работа в информационно-аналитической системе «Инцидент Менеджмент», ведение официальных страниц в соцсетях и МедиаИндекс.

Рейтингование основано на федеральной системе оценки АНО «Диалог Регионы». Отчет составляется регулярно и предоставляется всем главам администраций. Он помогает улучшать качество общения с крымчанами, анализировать ситуацию на местах и принимать управленческие решения.

Работа с обращениями граждан в соцсетях.

В рейтинге по работе в информационно-аналитической системе «Инцидент Менеджмент» оценивали взаимодействие с комментариями и сообщениями граждан в социальных сетях. Среди критериев оценки – качество ответов, среднее время ответа, процент просроченных сообщений.

Первое место в рейтинге разделили: Армянск (среднее время ответа – 2 часа 44 минуты), Евпатория (2 часа 54 минуты), Керчь (2 часа 32 минуты), Кировский район (2 часа 28 минут), Красногвардейский район (3 часа), Красноперекопск (3 часа), Красноперекопский район (2 часа 39 минут), Саки (3 часа), Сакский район (2 часа 36 минут), Симферополь (2 часа), Судак (2 часа 43 минуты), Феодосия (2 часа 28 минут) и Ялта (2 часа 57 минут).

Быстрее всего на вопросы жителей отвечают в администрации Симферополя – в среднем за 2 часа. А дольше всего ответа от представителей администрации ждут жители Старого Крыма – в среднем 11 часов 28 минут.

Ведение официальных страниц в соцсетях.

При составлении рейтинга по ведению официальных страниц глав администраций учитывались представленность в соцсетях, три количественных показателя и качество контента по 9 критериям.

Первое место топ-зоны рейтинга заняли социальные сети главы администрации Ялты Янины Павленко. На втором месте официальные страницы главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева. Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован со своими соцсетями занял третью строчку рейтинга. Четвертое место досталось главе администрации Нижнегорского района Антону Кравцу, а пятое – главе администрации Алушты Галине Огневой.

Оценку «неудовлетворительно» получили главы администраций трех муниципальных образований: Щёлкино, Старого Крыма и Первомайского района.

Работа в информационном поле.

МедиаИндекс – показатель системы Медиалогия, позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Лидирующие позиции в рейтинге традиционно заняли глава администрации Ялты Янина Павленко, глава администрации Керчи Святослав Брусаков и глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.