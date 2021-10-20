В Калининграде состоялся всероссийский семинар по использованию IT технологий в нотариальной деятельности

Развитие IT технологий в нотариальной деятельности, цифровое взаимодействие нотариусов с госорганами, дистанционные сделки, обеспечение доказательств в сети, использование электронного апостиля и мобильного комплекта для выезда, — основные темы, которые поднимались участниками семинара для нотариусов, прошедшего с 12 по 14 октября в Калининграде.

Организаторами семинара, который собрал более 100 делегатов со всей страны: от Калининграда и Ханты-Мансийска до Кавказа и Дальнего Востока, выступила Федеральная нотариальная палата совместно с Нотариальной палатой Калининградской области.

Участников семинара в онлайн режиме приветствовал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, который обратил внимание на значимость развития цифровой платформы нотариата и важность внедрения электронного нотариата в цифровую экономику страны.

Применяя передовые технологии, нотариат стал важной, неотъемлемой частью публично-правовой системы оказания квалифицированной юридической помощи гражданам и юридическим лицам. Развитие цифровых технологий нотариата является фундаментом для дальнейшего развития нашей профессии, — отмечает президент ФНП.

Рабочую часть семинара открыл директор Фонда «Центр инноваций и информационных технологий» Михаил Веселов. Он выступил с докладом «Единая информационная система нотариата. Новеллы и перспективы». Единая информационная система (ЕИС) нотариата включает в себя 5 электронных реестров, 45 онлайн-сервисов, которыми пользуются не только партнеры нотариата по электронному взаимодействию, но и миллионы граждан страны, а также иностранцы.

Нотариусам на протяжении последних лет пяти предрекают исчезновение профессии. Но посмотрите, что делает нотариат. Вместо того, чтобы исчезать, нотариат переживает трансформацию. Чтобы не вытеснялись традиционные нотариальные действия, появляются новые форматы. К примеру, снижается востребованность в бумажных доверенностях и появляются электронные доверенности, электронный реестр и сервис по проверке доверенностей. Удаленные нотариальные действия позволяют продолжить их трансформацию, — подчеркивает Михаил Веселов.

Президент Нотариальной палаты Югры, член Комиссии ФНП по использованию информационных технологий Жанна Самойлова выступила с докладом об экспериментальном внедрении на территории Югры суперсервиса портала «Госуслуги» — «Утрата близкого человека».

Напомним, жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Белгородской области со 2 апреля этого года в рамках федерального эксперимента для открытия наследственного дела и получения свидетельства о праве на наследство в электронной форме одни из первых в стране получили возможность в режиме онлайн записаться к нотариусам округа через портал Госуслуг.

Это позволило гражданам, претендующим на получение наследства, выбрать через личный кабинет на портале Госуслуг удобное для себя время посещения нотариальной конторы и записаться на прием к нотариусу. Можно также заранее направить ему на проверку скан-копии имеющихся на руках документов. Уже после посещения нотариуса и предоставления ему оригиналов документов в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг приходит уведомление об открытии наследственного дела. Позднее там же в личном кабинете можно будет получить свидетельство о праве на наследство в электронной форме. Предполагается, что в ноябре этого года к данному суперсервису будут подключены нотариальные палаты Калужской, Ивановской областей и Алтайского края.

О цифровом взаимодействии нотариата с государственными органами рассказала советник директора Фонда «Центр инноваций и информационных технологий» Людмила Гончарова. Цифровыми партнерами нотариата являются ФНС, МВД, Центральный каталог кредитных историй, органы ЗАГС, банки и другие ведомства. Направляя электронные запросы в эти инстанции, нотариус самостоятельно проверяет множество важных юридических сведений. Благодаря цифровому формату взаимодействия такие проверки проводятся максимально точно и оперативно.

Председатель Комиссии ФНП по использованию информационных технологий, вице-президент Калужской областной нотариальной палаты Олег Головатюк рассказал о дистанционном формате нотариальных сделок. Порядок совершения сделки в дистанционном формате мало чем отличается для заявителей от стандартной процедуры, когда все стороны собираются в одной нотариальной конторе. Однако такая сделка значительно экономит временные и финансовые затраты, обеспечивая при этом заявителю правовые гарантии и комфорт.

Руководитель отдела интернет-технологий Фонда развития правовой культуры Евгений Кравченко рассказал о сервисах единой системы портала ФНП и сайтов региональных нотариальных палат. Он отметил, что Фондом развития правой культуры с 2014 года ведется активная работа над порталом Федеральной нотариальной палаты и сайтами нотариальных палат субъектов Российской Федерации, которые интегрируются в единую экосистему сайтов нотариата.

В этом году была проделана масштабная работа по обновлению региональных сайтов, была выпущена обновленная версия региональных сайтов, которая в полной мере соответствует современным трендам и тенденциям. Региональные сайты построены на платформе сайта ФНП и имеют единый, корпоративный стиль оформления, единые сервисы, которые облегчают работу нотариуса и поиск необходимой информации, — подчёркивает Евгений Кравченко.

Единая система сайтов нотариата также удобна и для граждан. Она содержит ряд сервисов, которые важны для граждан: публичные реестры, полезная информация о нотариальных действиях и жизненных ситуациях, где нужна помощь нотариуса, поиск нотариуса и т.д.

В открытии семинара приняли участие министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль и исполняющий обязанности начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Калининградской области Василий Зинченко. Вадим Рыскаль отметил, что цифровые сервисы нотариата позволяют значительно упростить процедуры оформления документов, обеспечивают людям и бизнесу новую степень удобства, оперативности и безопасности. Василий Зинченко подчеркнул, что профессия нотариуса — одна из самых уважаемых в обществе, и важно, «что нотариат постоянно совершенствуется, внедряет цифровые технологии в свою работу, автоматизирует процессы нотариальных действий».

Плодотворной работы участникам семинара пожелала президент Нотариальной палаты Калининградской области Жанна Ремесло.

Актуальность этого семинара трудно переоценить, поскольку в нынешних условиях, в том числе в условиях ограничений, для людей очень важно получать быстро нотариальную помощь. Надеюсь, наше мероприятия станет эффективной площадкой для обсуждения актуальных тем, обмена опытом, решения насущных вопросов, — отмечает президент НПКО.

С приветственным словом к участникам семинара обратился советник президента ФНП по информационным технологиям Михаил Муковозов. Он отметил, что «российский нотариат сегодня является одним из лидеров по внедрению в свою деятельность инновационных технологий и предлагает гражданам и юридическим лицам все более новые и комфортные сервисы. Нотариату важно сохранить это лидерство и обеспечить граждан и бизнес быстрыми и удобными сервисами».

Председатель Комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий Олег Головатюк также пожелал участникам семинара эффективной работы и напомнил, что «цифровые сервисы должны быть не только быстрыми и удобными, но самое главное — чтобы в них сохранились принципы защиты права граждан и обеспечения правовых гарантий».

Для сопровождения семинара также было запущено специальное мобильное приложение, которое позволило расширить количество слушателей семинара за счет их дистанционного участия.

Источник: Федеральная нотариальная палата