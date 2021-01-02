В канун Нового года в Бахчисарайском районе раскрыто два убийства местных жителей

В Бахчисарайском районе возбуждены и расследуются уголовные дела по ч.1 ст. 105 УК РФ – «Убийство». Следователи раскрыли все обстоятельства данных преступлений.

Так, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в домовладении одного из сел Бахчисарайского района обнаружено тело 91-летней жительницы без видимых признаков криминальной смерти. Однако поступившие вскоре в органы следствия данные судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть пенсионерки наступила от удушения.

В результате проведения экспертом Следственного комитета исследования была установлена причастность к гибели пожилой женщины ее сына. А в ходе грамотно выстроенной работы с подозреваемым следователями, следователями-криминалистами и оперативными сотрудниками органов МВД от него получена явка с повинной. Установлено, что преступление мужчиной было совершено в отношении матери на почве длительного личного конфликта, — сообщили в Следственном комитете.

Также в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в домовладении одного из сел Бахчисарайского района тела мужчины с многочисленными ранениями. Установлено, что двое местных жителей пришли в гости к знакомой, где на почве распития спиртного у них разгорелся конфликт. Мужчина нанес товарищу многочисленные удары топором по голове и телу.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Следствием им предъявлено обвинение по вышеуказанной статье Уголовного кодекса Российский Федерации. В рамках расследования уголовных дел с фигурантами проводятся проверки показаний на местах совершения преступлений. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения, — отметили в Следкоме.

Расследование уголовных дел продолжается.