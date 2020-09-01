В Керчи часть многоэтажки на улице Кирова, в которой взорвался газ, признана аварийной

В Керчи состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Повод – ЧП (взрыв газа и пожар) в десятиэтажном доме №93 по ул. Кирова.

Членам комиссии были доведены результаты обследования технического состояния строительных конструкций многоквартирного жилого дома по ул. Кирова, 93, проведенного специалистами Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» Минстроя России. По данным экспертизы, в первом и втором подъездах внутренние и внешние конструкции находятся в работоспособном состоянии, их техническое состояние в норме. Состояние третьего подъезда, где произошла чрезвычайная ситуация, а также верхние этажи второго подъезда соседнего, 95-го дома эксперты расценивают как аварийное, ограниченное для проживания, — отметили в администрации Керчи.

Таким образом, уже вчера жильцы первого и второго подъездов дома № 93 по ул. Кирова вернулись в свои квартиры. Сообщается, что ресурсоснабжающие организации провели необходимые работы по подключению электроснабжения и водоснабжения в эти два подъезда.

А вот жильцам третьего подъезда не повезло.

Третий подъезд пока будет не заселен. Часть подъезда признана аварийной. На основании проекта, который будет сделан по демонтажу и монтажу, мы будем понимать сроки выполнения работ. Мы с жильцами сейчас будем разговаривать, понимаем что жильцы работают, дети – учатся. Соответственно, будем искать приемлемый вариант, чтобы это было удобно и комфортно, — отметил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Напомним, взрыв газа и пожар в квартире на 9-м этаже дома №93 по улице Кирова произошли 26 августа. В результате ЧП пострадала женщина, 1969 г.р. Накануне она скончалась.