В Керчи двое мужчин угнали раритетную «Чайку». Покатались и бросили, но всё равно пойдут под суд

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи поступило сообщение о том, что неизвестными совершен угон автомобиля «Чайка». Потерпевший рассказал, что оставил свое транспортное средство возле станции техобслуживания, так как планировал проведение кузовных работ. Обнаружив его пропажу мужчина незамедлительно обратился в полицию.
Прибившие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы приступили к незамедлительному поиску автомобиля, который вскоре был обнаружен в одном из дворов, недалеко от места преступления. В ходе дальнейшей работы сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Керчи установили и задержали лиц, причастных к совершению противоправного деяния. Ими оказались ранее не судимые 26 и 28-летние местные жители. Свою вину злоумышленники признали и рассказали полицейским, что увидели раритетное транспортное средство без водительской двери и решили на нем покататься. Спустя некоторое время мужчины оставили автомобиль во дворе на одной из улиц, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следователем УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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