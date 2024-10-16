В Керчи двое мужчин угнали раритетную «Чайку». Покатались и бросили, но всё равно пойдут под суд

Следователем УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым