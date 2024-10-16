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В Керчи двое мужчин угнали раритетную "Чайку". Покатались и бросили, но всё равно пойдут под суд
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Керчи двое мужчин угнали раритетную «Чайку». Покатались и бросили, но всё равно пойдут под суд

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:45 16.10.2024

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи поступило сообщение о том, что неизвестными совершен угон автомобиля «Чайка». Потерпевший рассказал, что оставил свое транспортное средство возле станции техобслуживания, так как планировал проведение кузовных работ. Обнаружив его пропажу мужчина незамедлительно обратился в полицию.

Прибившие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы приступили к незамедлительному поиску автомобиля, который вскоре был обнаружен в одном из дворов, недалеко от места преступления. В ходе дальнейшей работы сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Керчи установили и задержали лиц, причастных к совершению противоправного деяния. Ими оказались ранее не судимые 26 и 28-летние местные жители. Свою вину злоумышленники признали и рассказали полицейским, что увидели раритетное транспортное средство без водительской двери и решили на нем покататься. Спустя некоторое время мужчины оставили автомобиль во дворе на одной из улиц, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В Керчи двое мужчин угнали раритетную "Чайку". Покатались и бросили, но всё равно пойдут под суд

Следователем УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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