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В Керчи и Ленинском районе сегодня обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны
Фото: ГУ МЧС России по РК

В Керчи и Ленинском районе сегодня обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:55 11.01.2022

11 января в Керчи (на территории крепости Еникале) и в Ленинском районе (в селе Осовины) пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК провели операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы — авиационная бомба (АО-10) — в количестве 2 ед. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

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