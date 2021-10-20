В Керчи, из-за нештатной ситуации на котельной, 56 многоквартирных жилых домов остаются без тепла

В Керчи из-за нештатной ситуации на котельной по ул. Свердлова без отопления остались подключенные к ней жилые дома и социальные объекты.
К сожалению, в связи с нештатной ситуацией на котельной по ул. Свердлова, 57 до сих пор отопление не подано в 56 жилых домов микрорайонов Нижний Солнечный, Марат-1 и Марат-2 и 4 социальных объекта: детские сады № 20 и 60, школу № 12, а также тубдиспансер, — сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
По его информации, во избежание серьезных последствий приемная комиссия Стройконтроля при осмотре котла приняла решение отложить его запуск еще на 5-7 дней.
Со своей стороны стараемся поддержать тепло в социальных объектах с помощью отопительных приборов, — сказал глава администрации Керчи.
Он обратился к горожанам с просьбой, отнестись с пониманием к сложившейся нештатной ситуации, повлекшей невозможность отапливать объекты.
Ситуация находится на контроле Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, председателя Совмина Юрия Гоцанюка, лично моём. Ведутся оперативные работы. Поверьте, делается все возможное, чтобы подать тепло в кратчайшие сроки, — отметил Брусаков.
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