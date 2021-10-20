В Керчи, из-за нештатной ситуации на котельной, 56 многоквартирных жилых домов остаются без тепла

В Керчи из-за нештатной ситуации на котельной по ул. Свердлова без отопления остались подключенные к ней жилые дома и социальные объекты.

К сожалению, в связи с нештатной ситуацией на котельной по ул. Свердлова, 57 до сих пор отопление не подано в 56 жилых домов микрорайонов Нижний Солнечный, Марат-1 и Марат-2 и 4 социальных объекта: детские сады № 20 и 60, школу № 12, а также тубдиспансер, — сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

По его информации, во избежание серьезных последствий приемная комиссия Стройконтроля при осмотре котла приняла решение отложить его запуск еще на 5-7 дней.

Со своей стороны стараемся поддержать тепло в социальных объектах с помощью отопительных приборов, — сказал глава администрации Керчи.