В Керчи конфликт из-за наследства разрешился просто: 32-летний мужчина тупо ограбил своего отчима

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Керчи задержали 32-летнего иногороднего жителя, подозреваемого в ограблении своего отчима.
Ранее в полицию поступило заявление от местного жителя, 1969 года рождения, который сообщил, что его пасынок, похитил у него золотые изделия и 70 тысяч рублей. Ущерб составил 184 тысячи рублей. Прибывшие на место преступления полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Оказалось, что ранее судимый 32-летний житель Москвы приехал в Керчь на похороны матери.
Подозреваемый рассказал оперативникам, что на почве возникшего конфликта из-за наследства с отчимом он решил самостоятельно забрать у родственника деньги и золотые украшения, которые, по его мнению, после смерти матери принадлежат ему, — рассказали в МВД по РК.
В ходе обыска похищенное имущество изъято и частично возращено потерпевшему. Часть денег злоумышленник потратил на собственные нужды.
В отношении подозреваемого подразделением дознания УМВД России по городу Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Мужчине избрана мера пресечения — заключение под стражу.
Фото: МВД по РК.
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