В Керчи конфликт из-за наследства разрешился просто: 32-летний мужчина тупо ограбил своего отчима

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Керчи задержали 32-летнего иногороднего жителя, подозреваемого в ограблении своего отчима.

Ранее в полицию поступило заявление от местного жителя, 1969 года рождения, который сообщил, что его пасынок, похитил у него золотые изделия и 70 тысяч рублей. Ущерб составил 184 тысячи рублей. Прибывшие на место преступления полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Оказалось, что ранее судимый 32-летний житель Москвы приехал в Керчь на похороны матери.

Подозреваемый рассказал оперативникам, что на почве возникшего конфликта из-за наследства с отчимом он решил самостоятельно забрать у родственника деньги и золотые украшения, которые, по его мнению, после смерти матери принадлежат ему, — рассказали в МВД по РК.