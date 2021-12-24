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В Керчи наркодиллер пытался «торговать солью». В "бизнесе" наметилась длительная пауза

В Керчи наркодиллер пытался «торговать солью». В «бизнесе» наметилась длительная пауза

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:42 24.12.2021

В Керчи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 30-летнего гражданина, который причастен к незаконному обороту наркотиков.

Его деятельность пресекли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, задержав подозрительного прохожего при попытке оборудовать тайник с закладкой наркотиков. Для этих целей у мужчины при себе была отвертка и сумка, в которой находилось 104 свертка с наркотическим веществом, — пояснили в полиции.

В Керчи наркодиллер пытался «торговать солью». В "бизнесе" наметилась длительная пауза

Экспертизой установлено, что порошок массой более 50 граммов содержит N-метилэфедрон – «наркосоль».

В ходе обыска по месту проживания задержанного сотрудники полиции нашли еще наркотики: марихуану, 0,15 граммов, и 0,63 грамма психотропного вещества амфетамин, а также приспособления для их фасовки и употребления. Кроме этого у мужчины изъяли ноутбук и банковские карты, при помощи которых он осуществлял покупку наркотиков через Интернет, а также собирался распространять сам, — сообщили в МВД по РК.

В Керчи наркодиллер пытался «торговать солью». В "бизнесе" наметилась длительная пауза

Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228 УК РФ, ч.3 ст.30 п.«г», ч.4 ст.228.1 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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В Керчи наркодиллер пытался «торговать солью». В "бизнесе" наметилась длительная пауза

Фото: МВД по РК.

В Керчи наркодиллер пытался «торговать солью». В "бизнесе" наметилась длительная пауза

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