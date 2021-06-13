Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Керчи открылся XXIII Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны»

crimeapress_news



реклама в крыму
В Керчи открылся XXIII Международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"

В Керчи открылся XXIII Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:09 13.06.2021

В Крыму торжественно открылся Фестиваль античного искусства «Боспорские агоны». Торжественная церемония традиционно прошла на склоне горы Митридат, у колоннады Пританея — популярной достопримечательности Керчи, на месте, где когда-то кипела общественная, культурная жизнь античного Пантикапея, столицы Боспорского царства.

В Керчи открылся XXIII Международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"

В программе XXIII Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны»: театральный конкурс, творческие встречи с известными артистами театра и кино, выставки, кинопоказы, подведение итогов литературного конкурса, мастер-классы.

В Керчи открылся XXIII Международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета министров – Постоянный Представитель РК при Президенте РФ Георгий Мурадов, депутат Госдумы Константин Бахарев, председатель Межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксёнова, генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, председатель Комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета РК Николай Волков, представители органов законодательной и исполнительной власти, Керченского городского совета и администрации города Керчи, творческой интеллигенции и общественности, известные артисты театра и кино, музыканты, деятели культуры и искусств, крымчане и гости города-Героя.

В Керчи открылся XXIII Международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"

В рамках торжественного открытия фестиваля на городище Пантикапей была представлена театрализованная постановка, а завершил программу праздничный фейерверк.

В Керчи открылся XXIII Международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"

В Керчи открылся XXIII Международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"

В Керчи открылся XXIII Международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"

В Керчи открылся XXIII Международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"

Фото: администрация Керчи, Александр Кадников.

В Керчи открылся XXIII Международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.