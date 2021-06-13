В Керчи открылся XXIII Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны»

В Крыму торжественно открылся Фестиваль античного искусства «Боспорские агоны». Торжественная церемония традиционно прошла на склоне горы Митридат, у колоннады Пританея — популярной достопримечательности Керчи, на месте, где когда-то кипела общественная, культурная жизнь античного Пантикапея, столицы Боспорского царства.

В программе XXIII Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны»: театральный конкурс, творческие встречи с известными артистами театра и кино, выставки, кинопоказы, подведение итогов литературного конкурса, мастер-классы.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета министров – Постоянный Представитель РК при Президенте РФ Георгий Мурадов, депутат Госдумы Константин Бахарев, председатель Межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксёнова, генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, председатель Комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета РК Николай Волков, представители органов законодательной и исполнительной власти, Керченского городского совета и администрации города Керчи, творческой интеллигенции и общественности, известные артисты театра и кино, музыканты, деятели культуры и искусств, крымчане и гости города-Героя.

В рамках торжественного открытия фестиваля на городище Пантикапей была представлена театрализованная постановка, а завершил программу праздничный фейерверк.

Фото: администрация Керчи, Александр Кадников.