В Керчи открылся XXV Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны»

В Керчи состоялась торжественная церемония открытия XXV Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны», организованного Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником при содействии министерства культуры РК.

Гостей фестиваля приветствовали первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Назаров, министр культуры РК Татьяна Манежина, председатель межрегиональной общественной организации «Русское Единство» Елена Аксёнова, глава муниципального образования городской округ Керчь Ольга Солодилова, глава администрации Керчи Святослав Брусаков, заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Уже четверть века уникальный фестиваль объединяет истинных ценителей искусства. Традиционно в Керчь приехали актеры театра и кино: народный артист России Юрий Васильев, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, актеры театра и кино Сергей Шнырев, Евгений Воскресенский, Игорь Днестрянский, которые уже стали городу и керчанам добрыми, хорошими друзьями и сами называют себя керчанами.

Первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс отметил, что «в древности Пантикапей, столица Боспорского царства, был культурным центром Северного Причерноморья. И сегодня Керчь остается культурной жемчужиной Крыма, в том числе благодаря этому замечательному фестивалю, без которого уже невозможно представить наш город».

Именно здесь, на древней земле Боспора, переплетаются эпохи, цивилизации, культуры. Фестиваль является той точкой притяжения, которая привлекает сюда каждый год зрителей и гостей со всей России и из-за её пределов. Сегодня для всех очень важно духовное единство. Такие события объединяют и дают нам почувствовать себя сопричастными к великой древней истории нашего вечного города. Творческих успехов, фестиваль! Пусть под покровительством Деметры все задуманное крымчанами всегда, получается, — сказал Ефим Фикс.

Парламентарий облагодарив генерального директора Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяну Умрихину её коллектив и всех причастных за организацию прекрасного праздника.

Этот фестиваль является знаковым и ярким событием культурной и общественно-политической жизни нашей республики и всей России. Местом проведения этого фестиваля традиционно выступает город Керчь – древнейший город России, олицетворяющий собой всё то историческое и культурное многообразие, которым наполнена Республика Крым. Благодаря фестивалю, у всех гостей и жителей нашей республики есть возможность приобщиться к особой атмосфере театра, познакомиться с уникальным наследием античного мира и знаменитыми произведениями античных авторов, — отметил вице-премьер РК Михаил Назаров.

Главным показом открытия стала театрализованная программа «Под покровительством Деметры».

В программе фестиваля запланированы: международная научная конференция «Крым и международное культурное сотрудничество», малые Олимпийские игры, интерактивная греческая деревня «Эмпорий», мастер-классы членов жюри и ведущих актеров, философское состязание «Агонимы», театральный конкурс «От античности до современности» с участием десяти театров Крыма и Севастополя.

Также сегодня в центре города-Героя Керчи торжественно открыта «Аллея звезд» фестиваля. Она расположена на площади у Керченского драматического театра им. А.С. Пушкина, рядом с бюстом народного артиста России Василия Ланового.

Первыми увековечены имена выдающихся артистов Донатаса Баниониса, Кирилла Лаврова и Владимира Коренева – участников и членов жюри прошлых фестивалей, к сожалению, ушедших из жизни. В дальнейшем на аллее появятся звёзды других известных деятелей культуры и искусств, принимавших активное участие в подготовке и проведении фестиваля «Боспорские агоны».

Фото: пресс-службы министерства культуры РК и Госсовета РК.

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