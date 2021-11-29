В Керчи отправили под стражу чиновника, подозреваемого в получении взяток

Керченский городской суд Республики Крым избрал лицу, подозреваемому в получении взяток и подделке документа, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 января 2022 года.

Постановление следователя по особо важным делам следственного отдела по г.Керчь Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении О., подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), ч.2 ст.290 УК РФ, ч.2 ст.290 УК РФ, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки), было рассмотрено в открытом судебном заседании. Следствием установлено, что гражданин О., являясь должностным лицом, занимая должность начальника Управления Единого Заказчика администрации г.Керчи, в период времени с 13 февраля 2020 года по 22 октября 2021 года получал незаконные денежные вознаграждения – взятки за выполнение законных действий в пользу взяткодателя, — сообщили в пресс-службе суда.

У органов предварительного следствия и суда имелись все основания полагать, что находясь на свободе, подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, либо иным образом воспрепятствовать производству по делу, в том числе оказать моральное и физическое давление на свидетелей.

Постановление принято судом после проверки представленных материалов, заслушивания участников процесса и с учетом того, что гражданин О. подозревается в совершении ряда преступлений, в том числе совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.

На постановление может быть принесена апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток со дня его вынесения.