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В Керчи полицейские и подростки закрасили надписи с рекламой наркотиков

В Керчи полицейские и подростки закрасили надписи с рекламой наркотиков

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:00 06.11.2021

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Керчи совместно с воспитанниками школы развития личности «Life School» провели рейд по выявлению и устранению надписей с пропагандой и рекламой наркотических средств на улицах города.

Закрашивая рекламу опасных веществ, полицейские рассказывали ребятам о вреде наркотиков, об административной и уголовной ответственности за наркопреступления, а также призвали их вести здоровый образ жизни. Участники акции оценили важность активной гражданской и жизненной позиции в борьбе с наркозависимостью и оказании помощи в этом сотрудникам полиции, — рассказали правоохранители.

Керченская полиция напоминает, информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, пропаганде запрещенных веществ граждане могут передать по телефонам дежурной части УМВД России по г. Керчи: 7-81-49, +79994610171, +79788062205 или 102.

В Керчи полицейские и подростки закрасили надписи с рекламой наркотиков

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