В Керчи полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в хищении компьютерной техники

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи поступило сообщение от сотрудника одной из фирм о том, что неизвестное лицо путем свободного доступа похитило из офиса принадлежащий его организации ноутбук стоимостью 50 000 рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Керчи по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 42-летний житель с. Войково Ленинского района. Оперативники установили, что безработный мужчина пришел в офисное здание, в котором размещалось много различных фирм, с целью поиска работы. На доске объявлений в фойе здания он увидел объявление о трудоустройстве и начал искать нужный кабинет. Через приоткрытую дверь злоумышленник замел стоящий на столе ноутбук, находящийся без присмотра, после чего унес его с собой, — рассказали в МВД по РК.

Злоумышленника оперативники установили по записям с камер видеонаблюдения. Поскольку мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, они без труда разыскали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном и добровольно выдал сотрудникам полиции похищенный ноутбук.

По ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание от крупного денежного штрафа – до лишения свободы на срок до пяти лет.