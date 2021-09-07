В Керчи после августовских подтоплений сушат квартиры и подвалы многоэтажек и частных домов

В Керчи — по состоянию на 7 сентября 2021 г. — откачаны все придомовые территории, дома частного жилого сектора, социально-значимые объекты. Выполняются заявки на просушку квартир и подвалов МКД, а также домов частного жилого сектора.

Всего эвакуировано 23 человека, из которых 7 детей (один инвалид), из них размещено в ПВР (гостиница «Меридиан») – 18 человек, из которых 6 детей (один инвалид ребенок), — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

В результате комиссионного обследования домовладений составлено 240 актов. По результатам обследований домовладений оформлено 669 заявок на выплату компенсации пострадавшим:

по 10 тыс. – 675 чел. (повторно 528 чел.);

по 50 тыс. — 313 чел. (повторно 255 чел.);

по 100 тыс. – 141 чел. (повторно 116 чел.).

Из резервного фонда Республики Крым на выплаты компенсаций пострадавшему населению от подтопления территории 17.06.2021г. выделено 145 миллионов 490 тысяч рублей.

По состоянию на 02.09.2021г. выплачено компенсации:

по 10 тыс. рублей – 1303 чел. (13 030 000 руб.)

по 50 тыс. рублей – 184 чел. (9 200 000 руб.);

по 100 000 тыс. рублей – 898 чел. (89 800 000 руб.).

Общая сумма выплат составляет 112 030 000 руб.

по 50 тыс. рублей – 184 чел. (9 200 000 руб.);

по 100 000 тыс. рублей – 894 чел. (89 400 000 руб.).

Общая сумма выплат составляет 111 590 000 руб.

Работы по ликвидации ЧС продолжаются.