В Керчи при реконструкции Большой Митридатской лестницы обнаружена могила Ивана Стемповского

В ходе реставрации и реконструкции комплекса Большой Митридатской лестницы в Керчи произошло событие, которое историки и краеведы называют знаменательным.

При проведении работ по благоустройству верхней смотровой площадки были открыты фундаменты здания, которое, как мы предположили, может являться частью часовни, воздвигнутой над могилой Ивана Алексеевича Стемпковского — Керчь-Еникальского градоначальника (1828-1832), родоначальника российской археологии.

В ходе расчистки фундаментов это предположение получило подтверждение: 2-3 октября был обнаружен и исследован склеп, в котором находилось захоронение Ивана Стемпковского.

Это событие мы расцениваем как событие чрезвычайной важности. Монументальная часовня над могилой И. А. Стемпковского была сооружена после его смерти в 1834–1835 годах. Она проектировалась как неотъемлемая часть единого комплекса Большой Митридатской лестницы, к созданию которого причастны видные архитекторы А. А. Дигби и Г. И. Торичелли. Часовня являлась архитектурной доминантой города, формировала его неповторимый облик. Вместе с Большой Митридатской лестницей и зданием Музея древностей часовня, венчавшая гору, символизировали связь русской Керчи, раскинувшейся у подножья горы Митридат со столицей древнего Боспорского царства — Пантикапеем – центром первой государственности на территории России, — сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Часовня эта запечатлена на множестве гравюр, рисунков и фотографий, описана в воспоминаниях путешественников. Она была свидетелем самых важных вех в истории города: Крымской войны, когда здание было разграблено оккупационными войсками; Первой мировой, с началом которой часовня была отреставрирована и заново освящена; эвакуации частей Русской армии П. Н. Врангеля и гражданского населения из Крыма в ноябре 1920 года — у часовни 16 ноября проходил последний молебен в Крыму для покидавших родину.

В годы Великой Отечественной войны часовня находилась в зоне боевых действий и была практически полностью разрушена, а её остатки в 1949 году — снесены. Все послевоенные десятилетия считалось, что могила Ивана Стемпковского в ходе этих событий была утрачена. На этом основании распространилось мнение, что говорить о восстановлении часовни нецелесообразно. Теперь мы знаем, что это не так.

Открытия последних дней подтвердили, что вершина горы Митридат, где завещал похоронить себя полковник Стемпковский — участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии, родоначальник классической археологии— по-прежнему место его последнего успокоения. Долг памяти и историческая справедливость требуют от нас воссоздать часовню И.А. Стемпковского в её подлинном виде на историческом месте с целью восстановления единого архитектурного и исторического ансамбля горы Митридат с Митридатскими лестницами — Большой и Малой, часовней Стемпковского и Музеем древностей – Тезеумом, — рассказала заместитель генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Наталья Быковская.

Фото: пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и «Вести-Крым».