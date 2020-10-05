Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Керчи при реконструкции Большой Митридатской лестницы обнаружена могила Ивана Стемповского

crimeapress_news

Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника
Фото: КерчьИНФО https://kerchinfo.com/25610-velikaja-nahodka-tainstvennogo-mitridata-na-mitridatskom-placu-najdeno-zahoronenie-stempkovskogo.html

В Керчи при реконструкции Большой Митридатской лестницы обнаружена могила Ивана Стемповского

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:40 05.10.2020

В ходе реставрации и реконструкции комплекса Большой Митридатской лестницы в Керчи произошло событие, которое историки и краеведы называют знаменательным.

В Керчи при реконструкции Большой Митридатской лестницы обнаружена могила Ивана СтемповскогоПри проведении работ по благоустройству верхней смотровой площадки были открыты фундаменты здания, которое, как мы предположили, может являться частью часовни, воздвигнутой над могилой Ивана Алексеевича Стемпковского — Керчь-Еникальского градоначальника (1828-1832), родоначальника российской археологии.

В ходе расчистки фундаментов это предположение получило подтверждение: 2-3 октября был обнаружен и исследован склеп, в котором находилось захоронение Ивана Стемпковского.

Это событие мы расцениваем как событие чрезвычайной важности. Монументальная часовня над могилой И. А. Стемпковского была сооружена после его смерти в 1834–1835 годах. Она проектировалась как неотъемлемая часть единого комплекса Большой Митридатской лестницы, к созданию которого причастны видные архитекторы А. А. Дигби и Г. И. Торичелли. Часовня являлась архитектурной доминантой города, формировала его неповторимый облик. Вместе с Большой Митридатской лестницей и зданием Музея древностей часовня, венчавшая гору, символизировали связь русской Керчи, раскинувшейся у подножья горы Митридат со столицей древнего Боспорского царства — Пантикапеем – центром первой государственности на территории России, — сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

В Керчи при реконструкции Большой Митридатской лестницы обнаружена могила Ивана Стемповского

Часовня эта запечатлена на множестве гравюр, рисунков и фотографий, описана в воспоминаниях путешественников. Она была свидетелем самых важных вех в истории города: Крымской войны, когда здание было разграблено оккупационными войсками; Первой мировой, с началом которой часовня была отреставрирована и заново освящена; эвакуации частей Русской армии П. Н. Врангеля и гражданского населения из Крыма в ноябре 1920 года — у часовни 16 ноября проходил последний молебен в Крыму для покидавших родину.

В Керчи при реконструкции Большой Митридатской лестницы обнаружена могила Ивана Стемповского

В годы Великой Отечественной войны часовня находилась в зоне боевых действий и была практически полностью разрушена, а её остатки в 1949 году — снесены. Все послевоенные десятилетия считалось, что могила Ивана Стемпковского в ходе этих событий была утрачена. На этом основании распространилось мнение, что говорить о восстановлении часовни нецелесообразно. Теперь мы знаем, что это не так.

В Керчи при реконструкции Большой Митридатской лестницы обнаружена могила Ивана Стемповского

Открытия последних дней подтвердили, что вершина горы Митридат, где завещал похоронить себя полковник Стемпковский — участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии, родоначальник классической археологии— по-прежнему место его последнего успокоения. Долг памяти и историческая справедливость требуют от нас воссоздать часовню И.А. Стемпковского в её подлинном виде на историческом месте с целью восстановления единого архитектурного и исторического ансамбля горы Митридат с Митридатскими лестницами — Большой и Малой, часовней Стемпковского и Музеем древностей – Тезеумом, — рассказала заместитель генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Наталья Быковская.

В Керчи при реконструкции Большой Митридатской лестницы обнаружена могила Ивана Стемповского

В Керчи при реконструкции Большой Митридатской лестницы обнаружена могила Ивана Стемповского

В Керчи при реконструкции Большой Митридатской лестницы обнаружена могила Ивана Стемповского

Фото: пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и «Вести-Крым».

В Керчи при реконструкции Большой Митридатской лестницы обнаружена могила Ивана Стемповского

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.