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В Керчи проведут военно-исторический фестиваль к 100-летию окончания Гражданской войны
Н.Самокиш "Переход Красной армии через Сиваш"

В Керчи проведут военно-исторический фестиваль к 100-летию окончания Гражданской войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:00 12.01.2020

Некоммерческий благотворительный фонд «Наследие» (Москва) выступил с инициативой проведения в Керчи военно-исторического фестиваля «Крым сквозь столетие. 1920-2020: итоги и возрождение».

В ноябре 2020 года исполнится 100 лет со дня окончания Гражданской войны на юге России. В преддверии исторической даты члены фонда совместно с керченскими организациями «Батарея 29БИС» и «Щит и меч» намерены организовать в Керчи и ее окрестностях двухдневную программу мероприятий.

Как сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, в первый день фестиваля на территории выработанного карьера у села Челядиново планируется воссоздать реконструкцию боя за Перекоп. Во второй день мероприятия пройдут на площади Ленина и на городской набережной, где в акватории Керченского пролива реконструкторы планируют воссоздать эпизод эвакуации Русской армии из Крыма, положившей конец Гражданской войне. В мероприятиях предполагается участие 300 человек. Для оказания содействия направлены письма в Черноморский флот Российской Федерации.

Также организаторами запланирована работа интерактивных площадок, где все желающие смогут ознакомиться с историческим оружием и формой времен Гражданской войны.

Проект будет сопровождаться большой научно-просветительской работой соответствующей тематики в виде конференций и круглых столов в учреждениях города с привлечением ученых и профильных специалистов. Для реализации идеи предполагается привлечение средств в рамках федеральной программы президентских грантов, а также привлечения софинансирования общественных организаций и фондов, — отметил Бороздин.

Городские власти Керчи поддержали идею фестиваля и пообещали оказать необходимое содействие в его организации.

Председатель керченского горсовета Мая Хужина подчеркнула:

Мы однозначно сделаем все, что от нас зависит, чтобы помочь реконструкторам создать масштабное мероприятие на территории Керчи и Ленинского района. Со стороны депутатского корпуса и главы муниципального образования представители фонда получат всестороннюю поддержку.

По ее словам, спустя сто лет молодежь очень мало знает об этом периоде. Необходимо вспомнить о страшных событиях Гражданской войны в России, чтобы не допустить их повторения в будущем.

В Керчи проведут военно-исторический фестиваль к 100-летию окончания Гражданской войны

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