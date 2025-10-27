В Керчи проверяли санитарное состояние территорий музеев

В ходе рабочей поездки в Керчь проведен контроль выполненной работы по санитарной очистке территорий Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, в том числе Картинной галереи и Музея древностей. Осмотрено состояние пространств структурных подразделений республиканского музея, администрации учреждения даны соответствующие поручения.

Выезды руководства и сотрудников ведомства в муниципалитеты организовываются во исполнение поручения Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым