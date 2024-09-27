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По материалам проверки прокуратуры в Керчи возбуждено уголовное дело по факту подделки медицинских заключений. Установлено, что в частной медицинской организации выдавались заключения об отсутствии противопоказаний для допуска к работе лицам, которые фактически такие медицинские осмотры не проходили. На основании материалов проверки прокуратуры города следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка). Также, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией), которое находится на рассмотрении в Арбитражном суде Республики Крым.
Фото: прокуратура РК

В Керчи разбираются с частной медицинской организацией. Нарушений — на уголовное дело

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:52 27.09.2024

По материалам проверки прокуратуры в Керчи возбуждено уголовное дело по факту подделки медицинских заключений.

Установлено, что в частной медицинской организации выдавались заключения об отсутствии противопоказаний для допуска к работе лицам, которые фактически такие медицинские осмотры не проходили. На основании материалов проверки прокуратуры города следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка), — сообщили в прокуратуре РК.

Также, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией), которое находится на рассмотрении в Арбитражном суде Республики Крым.

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