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В Керчи разбираются с обстоятельствами ДТП с участие автомобиля скорой помощи. Погиб человек
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Керчи разбираются с обстоятельствами ДТП с участие автомобиля скорой помощи. Погиб человек

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:29 07.03.2025

По предварительным данным, 6 марта в 16:15 в г. Керчи на ул. Гайдара водитель автомобиля скорой помощи допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Транспортер» с последующим наездом на столб.

В результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

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В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции г. Керчи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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