В Керчи разбираются с обстоятельствами ДТП с участие автомобиля скорой помощи. Погиб человек

По предварительным данным, 6 марта в 16:15 в г. Керчи на ул. Гайдара водитель автомобиля скорой помощи допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Транспортер» с последующим наездом на столб.
В результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции г. Керчи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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