В Керчи российские студенческие отряды благоустраивают памятники Великой Отечественной войны

Впервые в Крыму проводится трудовой десант, объединяющий для уборки, благоустройства и ремонта памятников студотрядовцев не только из Республики Крым, а также из Республики Татарстан, Краснодарского и Пермского краев, Волгоградской, Запорожской и Херсонской областей. Трудовой десант проходит в рамках Патриотической акции «Десант Победы РСО». В этом году Десант Победы включает 630 студентов и щкольников, распределенных в 24 студенческих трудовых отряда. Отряды работают в 20 муниципальных образованиях Республики Крым. Один из отрядов, который состоит из 27 студентов из 6 регионов страны трудился в с.Героевское. Ребята назвали свой отряд «Эльтиген» в честь Эльтигенского десанта, который осенью 1943 года захватил плацдарм южнее Керчи и героически удерживал его более сорока дней. Основные объемы работ проходили на мемориальном комплексе музейного комплекса в с. Героевское и на мемориальном комплексе «Парус», посвященного Эльтигенскому десанту.

Патриотическая акция «Десант Победы РСО» это добровольческий трудовой десант, направленный на уборку и благоустройство территорий памятников и братских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В этом году это важное событие приурочено к 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков и является символом почитания и уважения к памяти героев Великой Отечественной войны.

Командир отряда Десанта Победы «Эльтиген» Карина Гаянова отметила:

Это не только благоустройство территории, но и наш вклад в сохранение исторического наследия. Участие студентов из разных регионов России подчеркивает единство и солидарность нашей страны в памяти о подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»