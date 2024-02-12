В Керчи сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения собаки на гражданина

9 февраля в дежурную часть УМВД России по г. Керчи поступило сообщение от врачей городской больницы о том, что к ним обратился мужчина, которого покусала собака. Вскоре в полицию обратился и сам пострадавший — 57-летний местный житель с аналогичным заявлением.

Как выяснилось, выехавшие по адресу происшествия участковые уполномоченные полиции установили, что владелицей собак — двух восточноевропейских овчарок, является 52-летняя местная жительница, однако по месту проживания ее дома не оказалось. Полицейские поехали по месту ее работы, где с ней провели беседу и выяснили, что женщина осуществляла выгул своих питомцев во дворе многоквартирного дома, на поводке, но без использования намордника.

В ходе опроса, женщина не отрицала, что в тот момент, когда рядом проезжал мужчина на велосипеде, неожиданно один из ее питомцев укусил его. Владелица животных испугалась и увела собак домой. Вину свою она признает и сожалеет о случившемся.

Участковый уполномоченный полиции провел с женщиной профилактическую беседу и вручил официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия совершения преступления, административного правонарушения и недопустимости антиобщественного поведения. По окончанию проверки материал будет направлен в Администрацию города Керчи для привлечения владелицы животных к административной ответственности, согласно действующему законодательству, — сообщили в МВД по РК.