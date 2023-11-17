В Керчи строительство физкультурно-оздоровительного комплекса уже на завершающем этапе

Работы по установке быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса в Керчи будут завершены в текущем году. Об этом сообщила министр спорта РК Ольга Торубарова.

Этот объект находится на моем особом личном контроле. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс станет центром притяжения для жителей города Керчи и гостей города, любящих спорт, – отметила она.

Министр проконтролировала ход выполнения работ по установке ФОКа в г. Керчь (в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт»). Комплекс возводится для открытия отделений художественной и эстетической гимнастики.