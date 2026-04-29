В Керчи уничтожили немецкую бомбу времен войны — недалеко от жилых домов

Немецкую авиабомбу SC-50 массой более 50 кг времен Великой Отечественной войны уничтожили саперы в поселке Аджимушкай в Керчи в 100 м от жилых домов в связи с невозможностью транспортировки боеприпаса, у которого был поврежден взрыватель. Была проведена эвакуация жителей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение провести уничтожение на месте. Работы пиротехников осложнялись тем, что бомба находилась в 100 метрах от жилых домов, а глубина залегания составляла 1 метр. Для минимизации последствий подрыва была проведена большая подготовительная работа: авиабомбу полностью залили водой из двух автоцистерн для минимизации разлета осколков. Для гарантированного подрыва также в воде была подготовлена и использована дублирующая электрическая сеть. Кроме того, была проведена эвакуация жителей поселка Аджимушкай, — говорится в сообщении.

Ликвидация взрывоопасного предмета, найденного при работах по проектированию водовода, прошла успешно с соблюдением всех правил безопасности и мер предосторожности личным составом пиротехнического подразделения.

источник: РИА Новости Крым

