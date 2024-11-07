В Керчи увековечили память врача Людмилы Чернявской, отдавшей жизнь в борьбе с COVID-19

Сегодня в Керчи, на фасаде поликлиники третьей горбольницы установили мемориальную табличку в память о Людмиле Чернявской, отдавшей свою жизнь в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Людмила Викторовна работала в отрасли здравоохранения Керчи с 1983 года, после окончания Харьковского медицинского института. С 2009 года трудилась в Керченской городской больнице №3 в должности врача-терапевта. С 2013 года занимала должность заведующего отделением, была врачом-терапевтом отделения неотложной помощи. В 2016 году приступила к работе в должности заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы. В феврале 2020 года была назначена исполняющим обязанности главного врача ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3».

В ноябре 2020 года Людмила Викторовна ушла из жизни в связи с осложнениями, вызванными новой коронавирусной инфекцией.

Неутомимая и преданная своему делу, она отдала свою жизнь в борьбе с пандемией COVID-19. Ее самоотверженный труд и жертвенность останутся в сердцах коллег, пациентов и всех, кто знал и уважал Людмилу Викторовну. Мы благодарим ее за неоценимый вклад в борьбу с этой страшной болезнью и обещаем, что ее имя навсегда останется в истории нашей поликлиники, — сказал главный врач ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3» Артем Кармирян.

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