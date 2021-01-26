Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | В Керчи воровка ходила по домам пенсионеров под видом работницы социальных служб

crimeapress_news

реклама в крыму
В Керчи воровка ходила по домам пенсионеров под видом работницы социальных служб
Скриншот: ВК

В Керчи воровка ходила по домам пенсионеров под видом работницы социальных служб

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:25 26.01.2021

В Керчи сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств, совершенную злоумышленницей под видом работницы социальных служб. Задержанная — жительница одного из соседних регионов России.

Установлено, что 43-летняя злоумышленница проникла в дом потерпевшей под видом сотрудницы пенсионного фонда. Путем обмана при помощи подельницы, которая отвлекала потерпевшую, она завладела большой суммой сбережений, которые находились в доме у женщины. Пока пожилая хозяйка квартиры отвлеклась, подозреваемая нашла в тумбочке в одной из комнат денежные средства в рублях и долларах США. Общая сумма ущерба составила более 314 тыс. рублей, — отметили в МВД по РК.

«Соцработник» заключена под стражу. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются иные факты противоправной деятельности задержанной. Следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам ч.3. ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В Керчи воровка ходила по домам пенсионеров под видом работницы социальных служб

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.