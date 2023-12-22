В Керчи задержали подозреваемого в хранении взрывчатых веществ и изготовлении оружия

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МВД по РК задержали жителя города Керчи. Он подозревается в изготовлении огнестрельного оружия и хранении взрывчатых веществ.

Предварительно установлено, что злоумышленник, в последнее время работавший за рубежом, хранил у себя арсенал. Оперативники провели осмотр его гаража и частного дома. Там они обнаружили предметы, схожие с оружием, его основные части, а также порошкообразные вещества. Экспертиза подтвердила, что изъято более 500 граммов бездымного пороха, свыше килограмма тротила, граната Ф-1, пистолет, ружье, два револьвера и два самодельно изготовленных карабина, а также основные части длинноствольного огнестрельного оружия и патроны различного калибра, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем СО УМВД России по г. Керчи возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1, статьей 223 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.