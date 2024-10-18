В Керчи задержали подозреваемого в киберпреступлении. И осторожно — в Интернет продают данные банковских карт

Летом прошлого года в дежурную часть УМВД России по г. Керчи обратилась 47-летняя местная жительница с заявлением о списании денежных средств с ее банковской карты за покупку в сумме около 50 тысяч рублей, которую она не совершала.
Несмотря на продолжительное время в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 27-летний житель г. Санкт-Петербурга, который был задержан оперативными сотрудниками по месту жительства. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что около года назад в сети Интернет он приобрел платежные данные банковских карт, принадлежащие неизвестным ему людям. После чего он ввел необходимые данные одной из банковских карт и путем бесконтактной оплаты совершил покупку на одном из сайтов, — озвучили детали делав пресс-службе МВД России в Крыму.
Следователем УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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