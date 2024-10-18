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В Керчи задержали подозреваемого в киберпреступлении. И осторожно - в Интернет продают данные банковских карт
фото: скрин видео пресс-служба МВД России в Крыму

В Керчи задержали подозреваемого в киберпреступлении. И осторожно — в Интернет продают данные банковских карт

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:25 18.10.2024

Летом прошлого года в дежурную часть УМВД России по г. Керчи обратилась 47-летняя местная жительница с заявлением о списании денежных средств с ее банковской карты за покупку в сумме около 50 тысяч рублей, которую она не совершала.

Несмотря на продолжительное время в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 27-летний житель г. Санкт-Петербурга, который был задержан оперативными сотрудниками по месту жительства. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что около года назад в сети Интернет он приобрел платежные данные банковских карт, принадлежащие неизвестным ему людям. После чего он ввел необходимые данные одной из банковских карт и путем бесконтактной оплаты совершил покупку на одном из сайтов, — озвучили детали делав пресс-службе МВД России в Крыму. 

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Следователем УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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