В Керчи задержали подозреваемого в серии краж на общую сумму более 250 000 рублей

В дежурную часть УМВД России в Керчи с интервалом в несколько минут обратились две местные жительницы, заявившие о кражах.

70-летняя керчанка сообщила, что неизвестные путем свободного доступа похитили из ее дома ювелирные украшения, денежные средства и имущество на общую сумму около 200 000 рублей. У 68-летней жительницы Керчи из дома похитили золотые украшения общей стоимостью 60000 рублей. Как выяснилось, обе заявительницы проживают в соседних домах. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанным адресам для установления обстоятельств произошедшего. Опросив заявительниц, правоохранители выяснили, что у каждой из них некий мужчина проводил ремонтные работы, имея возможность беспрепятственно передвигаться по их домовладениям. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении краж. Им оказался 40-летний житель Ленинского района, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В ходе обыска по месту проживания злоумышленника правоохранителями была установлена и изъята часть украденного. Остальное похищенное имущество злоумышленник сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

Установлено, что кражи мужчина совершал несколько раз в течение длительного времени, пока производил строительные работы в домах потерпевших.

Следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

МВД по Республике Крым призывает граждан к соблюдению мер предосторожности, которые позволят избежать краж из квартир и домов:

не спешите открывать дверь незнакомым людям, особенно если они представляются работником службы, которую Вы не вызывали;

категорически запрещайте детям открывать дверь незнакомым людям, под каким бы благовидным предлогом они не просили войти в квартиру;

не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, в почтовом ящике, на электрощите и в других доступных местах;

покидая квартиру, не забывайте запирать окна, форточки и балконы, которые могут стать лазейкой для злоумышленников;

уезжая в длительную поездку (отпуск, командировку) просите соседей забирать почтовую корреспонденцию. Накапливающаяся в почтовом ящике корреспонденция является сигналом к действию для преступников;

при потере ключей заменяйте замки во входной двери.

Экстренно прибегнуть к помощи сотрудников полиции можно обратившись в любой отдел полиции или позвонить по телефону «102» (звонок бесплатный).