В Керчи задержали серийного вора
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Керчи задержали серийного вора

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:07 16.09.2025

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по г. Керчи задержан ранее судимый 47-летний мужчина, подозреваемый в серии краж в общественных местах.

В течение суток в дежурную часть поступили сообщения о пропаже личных вещей и денежных средств из кафе, больницы, торгового центра и центрального рынка. Злоумышленник признался в содеянном и рассказал полицейским, что, находясь на лечении в Керченской городской больнице, похитил телефон у соседа по палате. Затем отправился в торговый центр, где украл ещё один телефон, оставленный на прилавке. Позже, на рынке снова воспользовался моментом и похитил мобильный. Завершил серию краж визитом в кафе, где украл деньги из коробки за барной стойкой, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Общий ущерб составил 40 500 рублей. Похищенные телефоны подозреваемый продал, а вырученные средства потратил на спиртное.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

