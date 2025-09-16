В Керчи задержали серийного вора

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по г. Керчи задержан ранее судимый 47-летний мужчина, подозреваемый в серии краж в общественных местах.
В течение суток в дежурную часть поступили сообщения о пропаже личных вещей и денежных средств из кафе, больницы, торгового центра и центрального рынка. Злоумышленник признался в содеянном и рассказал полицейским, что, находясь на лечении в Керченской городской больнице, похитил телефон у соседа по палате. Затем отправился в торговый центр, где украл ещё один телефон, оставленный на прилавке. Позже, на рынке снова воспользовался моментом и похитил мобильный. Завершил серию краж визитом в кафе, где украл деньги из коробки за барной стойкой, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму.
Общий ущерб составил 40 500 рублей. Похищенные телефоны подозреваемый продал, а вырученные средства потратил на спиртное.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму