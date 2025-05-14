В Керчи задержали жителя соседнего региона по подозрению в разбое — напал на покупателя магазина с ножом

Потерпевший сообщил полицейским, что, в ночное время вышел из магазина и на него с ножом напал неизвестный и отобрал пакет с покупками. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела УМВД России по Керчи установили, что к разбою причастен ранее судимый за тяжкое преступление 33-летний житель соседнего региона. Подозреваемый признал свою вину и пояснил, что увидел мужчину, который шел из магазина с пакетом, в котором находилось спиртное и решил его ограбить. Когда потерпевший начал сопротивляться, подозреваемый достал нож и трижды ударил им мужчину, после чего забрал пакет и скрылся с места преступления. Затем он выпил похищенную водку и выбросил пустые бутылки, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.