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В Керчи задержали жителя соседнего региона по подозрению в разбое - напал на покупателя магазина с ножом

В Керчи задержали жителя соседнего региона по подозрению в разбое — напал на покупателя магазина с ножом

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:15 14.05.2025

В дежурную часть УМВД России по городу Керчи поступило сообщение от врача городской больницы о том, что к ним доставлен 42-летний мужчина с ножевыми ранениями.

Потерпевший сообщил полицейским, что, в ночное время вышел из магазина и на него с ножом напал неизвестный и отобрал пакет с покупками. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела УМВД России по Керчи установили, что к разбою причастен ранее судимый за тяжкое преступление 33-летний житель соседнего региона. Подозреваемый признал свою вину и пояснил, что увидел мужчину, который шел из магазина с пакетом, в котором находилось спиртное и решил его ограбить. Когда потерпевший начал сопротивляться, подозреваемый достал нож и трижды ударил им мужчину, после чего забрал пакет и скрылся с места преступления. Затем он выпил похищенную водку и выбросил пустые бутылки, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следственным отделом УМВД России по Керчи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

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Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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