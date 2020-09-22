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В Керчи задержан нетрезвый мужчина, причинивший телесные повреждения сотруднику полиции
Фото: ВК

В Керчи задержан нетрезвый мужчина, причинивший телесные повреждения сотруднику полиции

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:57 22.09.2020

20 сентября в Керчи был задержан нетрезвый мужчина, который причинил телесные повреждения инспектору ДПС, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, буйный гражданин пытался разбить палкой стекло патрульного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Накануне случившегося наряд ДПС ОГИБДД УМВД России по г.Керчи на патрульном автомобиле прибыл на место случившегося дорожно-транспортного происшествия. Во время оформления ДТП к месту аварии пришел мужчина с явными признаками опьянения. После непродолжительного общения с участниками ДТП и сотрудниками ДПС, он подошел к патрульному автомобилю «Лада Гранта» и стал бить кулаком в левое переднее стекло автомобиля. Сотрудник ДПС потребовал прекратить противоправные действия, но нетрезвый мужчина вместо этого схватил попавшуюся под руку палку и ударил ею старшего лейтенанта полиции. После этого гражданин запрыгнул на капот служебного автомобиля. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, на предупреждения о том, что будут приняты меры физического воздействия, мужчина не реагировал. Тогда сотрудники ДПС быстро обезвредили правонарушителя, вызвав на место происшествия сотрудников следственно-оперативной группы, — говорится в сообщении.

Получивший телесные повреждения сотрудник ДПС в этот же день обратился за медицинской помощью в медучреждение.

В настоящее время материалы проверки по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Согласно законодательству, за данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В Керчи задержан нетрезвый мужчина, причинивший телесные повреждения сотруднику полиции

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