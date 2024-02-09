В Керчи застройщики-мошенники выцыганили у заказчиков 12 млн. рублей. Конечно, ничего не построили

В Керчи правоохранители пресекли деятельность преступной организации, занимающейся строительством домов.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Керчи задержаны подозреваемые, которые, действуя по предварительному сговору, мошенническим путем похитили имущество граждан в крупном размере, — сообщили в МВД по РК.

Предварительно установлено, что криминальный бизнес организован в марте 2023 года. Генеральный директор организации под руководством своего наставника и лидера преступной организации, арендовали помещение под офис, в котором заключали договоры по строительству жилых и нежилых зданий. Путем обмана и злоупотребления доверием граждан получали от заказчиков денежные средства в виде авансов, однако строительные работы не выполняли.

По предварительным подсчетам сумма ущерба составила около 12 миллионов рублей. В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемых полицейские изъяли различную документацию, имеющую доказательственное значение.

Следственным отделом Управления МВД по городу Керчи возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (мошенничество), которые были объединены в одно производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, — отметили в МВД по РК.

Лидеру преступного сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а руководителю организации суд избрал домашний арест.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам: если вы стали жертвой преступников, действовавших по данной мошеннической схеме, просим Вас обратится в УМВД России по г. Керчи по телефону 102.