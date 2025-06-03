Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | В Керчи завершили расследование уголовного дела 17-летней давности — мужчина пытался убить родственницу
Новости Республики

В Керчи завершили расследование уголовного дела 17-летней давности — мужчина пытался убить родственницу

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 11:26 03.06.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, заочно обвиняемого в покушении на убийство,  незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Следственным отделом по городу Керчь установлено, что в июне 2007 года 67-летний местный житель, не желая делить с бывшей женой своего сына квартиру, доля на которую была определена судом, заманил ее в сарай. Выстрелив женщине в живот из заранее спрятанного пистолета «ТТ», он намеревался произвести второй выстрел, однако женщина, оттолкнув злоумышленника, покинула место происшествия.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана необходимая медицинская помощь, а злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия.

Узнайте больше:  В Красноперекопском районе под суд пойдёт сотрудник строительной организации, допустивший травмирование рабочего

Следователями и следователями-криминалистами совместно с коллегами из органов МВД в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

Следственный комитет Крыма и Севастополя

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.