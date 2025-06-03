В Керчи завершили расследование уголовного дела 17-летней давности — мужчина пытался убить родственницу

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, заочно обвиняемого в покушении на убийство, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Следственным отделом по городу Керчь установлено, что в июне 2007 года 67-летний местный житель, не желая делить с бывшей женой своего сына квартиру, доля на которую была определена судом, заманил ее в сарай. Выстрелив женщине в живот из заранее спрятанного пистолета «ТТ», он намеревался произвести второй выстрел, однако женщина, оттолкнув злоумышленника, покинула место происшествия.
Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана необходимая медицинская помощь, а злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия.
Следователями и следователями-криминалистами совместно с коллегами из органов МВД в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
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