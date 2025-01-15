В КФУ намерены изучить влияние разлива мазута в Керченском проливе на морских обитателей

В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского изучат влияние разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе на рыбу, моллюсков и других морских обителей. Учёные вуза будут исследовать черноморскую рыбу, чтобы выяснить, представляет ли опасность для человека употребление её в пищу.

Мы связались с Министерством сельского хозяйства и готовы предоставить свои человеческие и лабораторные ресурсы. Нам будут присылать рыбу и пробу воды, и мы будем смотреть реальный уровень заражения токсическими веществами. Далее органический материал будем передавать химикам, которые, в свою очередь, будут исследовать его на наличие тяжёлых металлов и других органических веществ. Мы работаем в связке с рыбаками: у каждого из них есть определённая акватория, где им разрешён лов рыбы. Таким образом, мы сможем охватить больше территорий для исследования, – цитирует пресс-служба вуза и. о. заведующего кафедрой зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В. И. Вернадского Владимира Подопригору.

По его словам, учёные будут мониторить практически все промысловые виды гидробионтов на предмет наличия или отсутствия опасных для человека веществ. Кроме того, специалисты планируют изучить сам мазут.

Так как все биологические процессы в зимнем море замедлены, у нас есть время до конца февраля. Разлился мазут марки М100, он очень плотный. Сейчас он лежит в основном на дне. Когда начнёт нагреваться земля, он всплывёт, но всплывёт не весь. Данный вид мазута никогда не разливался, в этом как раз состоит сложность. Нам необходимо параллельно со всей работой изучить подробно данную марку, её состав, поскольку разные нефтепродукты – это абсолютно разное влияние на среду, – отмечает Владимир Подопригора.

В университете уже подготовлено всё необходимое оборудование и лабораторные ресурсы для работы.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волгонефть». По данным Минтранса, в Чёрное море вытекло порядка 2,5 тыс. тонн нефтепродуктов. На сегодняшний день мазут загрязнил более 16 километров крымского побережья от Керчи до Ялты. Волонтёры и спасатели устраняют последствия катастрофы.

источник: пресс-служба КФУ

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