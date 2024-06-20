В КФУ открыли фотовыставку о деятельности органов госбезопасности во время войны в Крыму

Фотовыставка, организованная Крымским федеральным университетом совместно с представителями Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, освещает героические страницы работы сотрудников госбезопасности Крымской АССР на оккупированной территории Крыма во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

Выставка включает в себя несколько направлений деятельности сотрудников госбезопасности: участие в партизанском движении, контрразведывательное обеспечение армии и флота, организация безопасности подготовки и проведения Ялтинской конференции 1945 года, бой после войны, — сообщили в пресс-службе КФУ.

Отдельный стенд выставки посвящен ветеранам органов государственной безопасности.

источник: пресс-служба КФУ

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