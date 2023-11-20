В КФУ открыли Запорожское и Херсонское отделения Русского географического общества

В Крымском федеральном университете прошло учредительное собрание Херсонского и Запорожского областных отделений Русского географического общества. В рамках мероприятия прошли выборы председателей и руководящих органов отделений, а также торжественное вручение первых членских билетов жителям Херсонской и Запорожской областей.

Хочется поблагодарить Крымский федеральный университет и его ректора Владимира Курьянова, Крымское республиканское отделение РГО за то, что оказали помощь в организации такого важного события. Оно войдёт в историю. Самые старые архивы в России находятся в Санкт-Петербурге – в Штаб-квартире РГО. Благодаря Крымскому федеральному университету всё это останется для будущих поколений в памяти. Открытие новых отделений старейшего общества крайне редко бывает, – цитирует пресс-служба вуза советника Департамента регионального развития Исполнительной дирекции РГО Николая Вершигору.

Председателем Херсонского отделения РГО избрали декана естественного факультета Херсонского государственного педагогического университета Владимира Малеева. Председателем Запорожского отделения РГО стал заместитель министра по спорту Министерства культуры, спорта и туризма Запорожской области Андрей Бойка.

В период интеграции Запорожской области в правовое поле Российской Федерации очень важно сотрудничество с общественными общероссийскими организациями. Для Запорожской области большая честь стать частью самой старой уважаемой научной организации, – отмечает Андрей Бойка.

В рамках торжественной части мероприятия директор Департамента регионального развития Исполнительной дирекции РГО Дмитрий Цапенко вручил благодарность за личный вклад в работу по популяризации географии исполняющему обязанности ректора Крымского федерального университета Владимиру Курьянову за подписью первого вице-президента Русского географического общества Артура Чилингарова.

После торжественной части состоялась стратегическая сессия для новых отделений Русского географического общества, где они узнали о работе региональных отделений РГО, основных мероприятиях, мерах финансовой поддержки и других аспектах работы. Кроме того, гости Крымского федерального университета с экскурсией посетили пещеру «Таврида».

источник: пресс-служба КФУ