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В КФУ презентовали выставку, приуроченную к 80-летию подвига театральной подпольно-патриотической группы «Сокол»

В КФУ презентовали выставку, приуроченную к 80-летию подвига театральной подпольно-патриотической группы «Сокол»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:14 09.04.2024

В читальном зале Научной библиотеки Крымского федерального университета состоялось открытие фотовыставки, приуроченной к 80-летию подвига участников симферопольской театральной подпольно-патриотической группы «Сокол».

Для изучения подвига крымских подпольщиков в республике была создана научно-исследовательская группа, в состав которой вошли краеведы, историки, а также учащиеся кадетских классов Симферопольской школы №7 им. А.В. Мокроусова. За два года участники группы проделали большую работу с использованием материалов из архивов Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга, которая позволила изучить этапы становления, деятельность и гибель группы «Сокол».

Результатом работы стали документальный фильм «В едином строю», созданный силами школьников-кадетов школы №7 г. Симферополя, а также научная книга «Исполнив роли главные свои…» под авторством Владимира Бобкова и Натальи Довгель.

Мы поставили перед собой довольно амбициозную задачу – поднять и исследовать тему, которая не давалась историкам и ученым долгие годы. Мы очень хотели успеть к 80-летию трагической гибели участников группы «Сокол» и, соответственно, их подвига. У нас это получилось. В книге использован огромный документальный материал, были подняты многие архивы не только Крыма, не только Симферополя и не только нашей страны. Иллюстративный материал фундаментальный, поскольку 2/3 фотографий публикуются впервые. Большая часть собрана в оригиналах и содержится только в личных коллекциях. Это, конечно, делало нашу работу непростой, но интересной. Кроме того, радует, что большой отклик получил фильм, снятый нашими крымскими школьниками. Если относится к детским инициативам с профессионализмом и глубиной, это даёт очень неожиданный и позитивный результат, – цитирует пресс-служба вуза заместителя председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Бобкова.

В экспозиции выставки представлены фотографии участников подпольной группы и работников театра, их личные документы, театральные афиши, фотографии спектаклей, города Симферополя в период оккупации, а также фотографии извлечения тел расстрелянных актёров из земли и прощание горожан с ними. Большая часть материалов взята из личной коллекции Владимира Бобкова.

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В КФУ презентовали выставку, приуроченную к 80-летию подвига театральной подпольно-патриотической группы «Сокол» В КФУ презентовали выставку, приуроченную к 80-летию подвига театральной подпольно-патриотической группы «Сокол»

Подпольно-патриотическая группа «Сокол» – единственная на территории оккупированной части СССР, которая состояла из работников сферы культуры. В неё входило порядка 15 работников Крымского драматического театра (сегодня – Крымский академический русский драматический театр имени Максима Горького). Они занимались сбором информации о дислокации вражеских военных частей, сбором и передачей медикаментов и одежды для выходов партизан из леса в оккупированные города, а также для организации побегов военнопленных. Благодаря их осознанной гражданской позиции в симферопольском театре за время оккупации Крыма не была поставлена ни одна антисоветская пьеса. В истории сохранились сведения только о тех участниках группы, которые были убиты фашистами 11 апреля 1944 года на территории бывшего совхоза «Красный» (урочище Дубки).

В ближайшую неделю экземпляр книги «Исполнив роли главные свои…» будет передан в коллекцию Научной библиотеки Крымского федерального университета.

источник: пресс-служба КФУ

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